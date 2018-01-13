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Trabzonspor'dan Loic Remy'e teklif

Trabzonspor İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen forvet oyuncusu Loic Remy’ye teklif yaptı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:01
Trabzonspor'dan Loic Remy'e teklif

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın isteği doğrultusunda transfer politikası izleyen Trabzonspor, İspanya’nın Las Palmas takımında forma giyen Fransız oyuncu Loic Remy’ye transfer teklifinde bulundu. Bordo-mavili kulübün, oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro transfer teklifinde bulundu. Yapılan teklifin yanında bonuslar sunan Karadeniz ekibi, Şampiyonlar Ligine kalınması, Süper Lig maçlarında elde edilecek galibiyetlere, atacağı ve attıracağı gollere ekstra prim önerdi. Karadeniz ekibi sunduğu teklif karşısında beklemeye başladı. Las Palmas forması altında bu sezon 5 gol atan oyuncu üçüncü bölgenin merkeziyle sağında ve solunda görev yapıyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 12:01
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