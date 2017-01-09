Trabzonspor'dan Konate bombası!

Forvet transferine yoğunlaşan Trabzonspor 23 yaşındaki Sion'lu Konate'yi bitirmeye artık çok yakın. Pürüzler giderildiği an bu futbolcu ile sözleşme imzalanacak.

Trabzonspor'dan Konate bombası!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:43
Bu haber 370 kez okundu

Trabzonspor forvet transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Bordo-Mavili yönetim Sion'lu Konate, Senegalli golcü Konate ile anlaşmaya yakın.

HAVADAN ETKİLİ

Sion'da forma giyen 23 yaşındaki golcünün hava hakimiyetinin de yüksek olması ve hızlı bir santrfor görüntüsü çiziyor.

Senegalli futbolcu için İsviçre kulübü ile görüşen Bordo-Mavili yönetim pazarlıklarda son aşamaya geldi. Sion kulübünün 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli isteğini daha aşağıya çekmeye çalışan Trabzonspor'un 1 milyon 300 bin Euro teklif ettiği ortaya çıktı. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor,.

 
EtiketlerTrabzonspor HaberleriTrabzonspor
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.