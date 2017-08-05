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Trabzonspor'dan flaş Selçuk İnan açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını bildirdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:09
Trabzonspor'dan flaş Selçuk İnan açıklaması!

Çubukçu, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrolarına kattıklarını, Burak Yılmaz ile de yarın resmi sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çubukçu, "Selçuk İnan, transfer gündemimize hiç gelmedi. Bu futbolcuyla hiç ilgilenmedik, talip olduğumuz şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:09
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