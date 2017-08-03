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Trabzonspor’dan Castillo açıklaması

Trabzonspor Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo’nun ameliyat olduğunu ve 4 hafta içerisinde antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:21
Trabzonspor’dan Castillo açıklaması

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah oyuncumuz Fabian Castillo, Liv Hospital İstanbul’da sol dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olmuştur. Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun, 4 hafta içerisinde takımla beraber antrenmanlara başlaması öngörülmektedir."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:21
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