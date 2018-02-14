Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'dan çarpıcı Loic Remy açıklaması

Basında Loic Remy'ye 7.5 milyon euroluk teklif yapıldı haberlerinin çıkması üzerine Trabzonspor Kulübü çok sert açıklamada bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 02:10
Trabzonspor'dan çarpıcı Loic Remy açıklaması

Bordo-Mavili kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir. Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 02:10
  1. loic remy
  2. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok tartışılacak iddia… ‘Kılıçdaroğlu’nun yerine birini hazırlıyorlar’
    1. Çok tartışılacak iddia…..
    2. Gizli tanıktan Arınç’ın damadına şok..
    3. ABD'den Netanyahu açıklaması:..
    4. ABD’nin o açıklaması Türkiye’yi..
    5. Karagümrük zorlu Nazilli deplasmanında!
    6. PKK’nın kaçtığı ülkeye dikkat! Yeni..
    7. Trabzonspor'dan çarpıcı Loic Remy..
    8. ABD istihbaratı Trump’ı uyardı…..
    9. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar!
    10. Robben'den flaş Cenk Tosun açıklaması
    11. Amerika’dan küstah açıklama
    12. Kan donduran olay… İstanbul’da 2 ayrı..
    13. Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı…..
    14. Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı..
    15. Cumhurbaşkanı’ndan şehit evine ziyaret
    16. Terör örgütü YPG için yeni kılıf!
    17. Ülke şokta… Trafik kazasında 25’i..
    18. İsrail polisinden Netanyahu’yu şoke..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin şehidinin..
    20. İbadetlerde isteksiz davranmamızın..
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    ABD, Rus tankını vurdu
    ABD, Rus tankını vurdu
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...