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Trabzonspor'dan büyük transfer hamlesi

Kuruluşunun 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor yönetimi, Milanlı Kucka transferinde sona yaklaştı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:28
Trabzonspor'dan büyük transfer hamlesi

Gelecek yıl zirve hedefi koyan Trabzonspor'da transferine yoğun mesai harcanan Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka ile yapılan uzun soluklu görüşmeler nihayet sonuç verdi.

DURİCA ARAYA GİRDİ

Bordo-mavili kulüp, Galatasaray ve Antalyaspor'un devreye girmesi nedeniyle yaşadığı sorunları çözmek için Jan Durica'dan yardım istemişti. Durica'nın kaptanı olduğu Slovak Milli Takımı'dan arkadaşı Kucka ile yaptığı görüşmeler sonrası oyuncu ikna olunca ön anlaşma sağlandı.

MÜJDE TWITTER'DAN GELDİ

Başkan Muharrem Usta, Milan yetkilileriyle oyuncunun bonservisi veya kiralık alınması noktasında pazarlıklarını sıklaştırmış durumda. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ise, sosyal medyadan, "Kucka olur mu olur" paylaşımını yaparak, taraftarlara müjdeyi verdi.

KUCKA KİMDİR?

Bu sezon Milan forması giyen 30 yaşındaki Slovak yıldız, orta sahanın ortasında, sağ bekte ve sağ açıkta görev yaptı. Toplamda 33 maça çıkan Kucka, 4 gol ve 2 asistle oynadı. Başarılı oyuncu, İtalya'da sert oyun stilinin yanı sıra hava hakimiyeti ve top kapma becerisiyle tanınıyor.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:28
  1. Trabzonspor
  2. Milan
  3. Juraj Kucka
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