Trabzonspor'dan Burak Yılmaz müjdesi!

Forvet transferini eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak çözmek isteyen Trabzonspor, golcü futbolcunun kulübü Beijing Guoan ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Gelişmeler hakkında bilgi veren yönetici Ali Rıza Egemen, "Futbolcu noktasında asbaşkanımız, kulüp ile ilgili de başkanımız yoğun mesai harcıyor. Transfer zor bir iş. Ama bu transferin olumlu gittiğini söyleyebilirim" dedi.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın yanı sıra Serdar Taşçı'nın da kulübünden gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan Başkan Muharrem Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek Ayağa kalk Trabzon" ifadelerini kullandı.