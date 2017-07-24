Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz müjdesi!

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Guoan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz müjdesi!

Forvet transferini eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak çözmek isteyen Trabzonspor, golcü futbolcunun kulübü Beijing Guoan ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Gelişmeler hakkında bilgi veren yönetici Ali Rıza Egemen, "Futbolcu noktasında asbaşkanımız, kulüp ile ilgili de başkanımız yoğun mesai harcıyor. Transfer zor bir iş. Ama bu transferin olumlu gittiğini söyleyebilirim" dedi.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın yanı sıra Serdar Taşçı'nın da kulübünden gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan Başkan Muharrem Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek Ayağa kalk Trabzon" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
    3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
    4. Memur zammında flaş gelişme!
    5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
    6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
    8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
    10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
    11. Bahçeli yine şaşırttı!
    12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
    13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
    14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
    15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
    16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
    17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
    18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
    19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
    20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı