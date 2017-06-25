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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a 1 milyon euro!

Olcay Şahan'dan ciddi bir katkı alan Trabzonspor, Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin Gökhan İnler için 1 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

25 Haziran 2017 Pazar 15:19
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a 1 milyon euro!

Beşiktaş'a geçen sezon başında Leicester City'den transfer olan ve siyah-beyazlı formayı beklediği kadar giyemeyen Gökhan İnler'e talip çıktı.

A Spor'un iddiasına göre Trabzonspor, Gökhan İnler için Beşiktaş'a 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.Finansal Fair Play engeli nedeniyle elde ettiği bonservis geliri kadar harcama yapabilen Beşiktaş'ın bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

Olcay Şahan transferi ve Mehmet Ekici krizinde Trabzonspor yönetiminin tutumu iki takımın olumlu ilişkiler içinde olduğunu da gösteriyor ve transferi daha mümkün kılıyor.

Önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması beklenirken Gökhan İnler'in de düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği gelen bilgiler arasında. 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta çıktığı 30 maçta 2 asist kaydetti. Bu maçların 14'ü Süper Lig maçı ve Gökhan bu maçların yalnızca 5'ine ilk 11'de başladı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 15:19
  1. Trabzonspor
  2. Beşiktaş
  3. Olcay Şahan
  4. Gökhan İnler
  5. Leicester City
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