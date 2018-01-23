Trabzonspor'da şoke eden gelişme! Takımdan ayrılıyor...

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat için Atletico Nacional kulübünün önümüzdeki günlerde bordo-mavili yönetimin kapısını çalacağı ve kiralık teklifi yapacağı vurgulanıyor ancak yönetimin 4 milyon dolara transfer ettiği tecrübeli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kolombiya ekibinin, kiralama önerisinin reddedilmesi halinde Castillo için bonservis ücreti önerebileceği dile getirildi ancak miktar belirtilmedi.

Kaynak:Fotomaç