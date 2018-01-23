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Trabzonspor'da şoke eden gelişme! Takımdan ayrılıyor...

Karadeniz ekibinde beklentilere bir türlü karşılık veremeyen Fabian Castillo'ya ülkesinden bir talip çıktı.

23 Ocak 2018 Salı 11:32
Trabzonspor'da şoke eden gelişme! Takımdan ayrılıyor...

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat için Atletico Nacional kulübünün önümüzdeki günlerde bordo-mavili yönetimin kapısını çalacağı ve kiralık teklifi yapacağı vurgulanıyor ancak yönetimin 4 milyon dolara transfer ettiği tecrübeli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Kolombiya ekibinin, kiralama önerisinin reddedilmesi halinde Castillo için bonservis ücreti önerebileceği dile getirildi ancak miktar belirtilmedi.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:32
  1. Trabzonspor
  2. fabian castillo
  3. Atletico Nacional
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