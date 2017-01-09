Trabzonspor'da Mehmet Ekici 'transfer' kararını bildirdi

Trabzonspor'da Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ancak transfer belirsizliği devam eden Mehmet Ekici'nin Başkan Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Bordo mavili takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici konusunda belirsizlik devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Ekici'nin, Başkan Muharrem Usta ile yeniden bir araya geldiği ve ayrılmak yönündeki istediğini bir kez daha yinelediği belirtildi.



KULÜBÜN ÇIKARLARI ÖN PLANDA TUTULACAK



Ekici'nin yapılan görüşmede transfer sürecinde Trabzonspor'un çıkarları neyi gerektiriyorsa ona hizmet etmeye hazır olduğunu ilettiği de ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde menajerleri araya sokmadan Trabzonspor yönetimiyle bizzat konuşarak hareket etmesi dikkat çekerken, Başkan Usta'nın yapılan görüşmelerde transfer belirsizliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını Ekici'ye bildirdiği kaydedildi.