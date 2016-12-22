Trabzonspor'da ilk yolcu

Arjantinli oyuncu için Partizan'dan 350 bin Euro'luk teklif gelirken, bordo-mavililer ise 500 bin Euro fiyat biçti. Kızılyıldız ise eski oyuncusunu kiralamak için teklifte bulundu. Ibanez için Arjantin ve Güney Amerika'dan bazı takımlardan transfer teklifleri olduğu da gelen bilgiler arasında.