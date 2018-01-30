Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'da hedef şaştı

Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna '50'nci yılda şampiyonluğa' sloganıyla giren Trabzonspor, ligin19'uncu haftasının tamamlanmasıyla birlikte lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı ve ligde 5'nci sırada yer aldı

30 Ocak 2018 Salı 11:07
Trabzonspor'da hedef şaştı

Ziraat Türkiye Kupası'na Son 16 turunda veda eden Trabzonspor, çok değerli gördüğü 50'nci kuruluş yılını da kupasız kapatabilir. Trabzonspor, 20'nci hafta mücadelesinde Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada olası puan kaybıyla birlikte üst sırlarla olan puan farkı iyice açılmış olacak.

EN ÇOK GOL ATAN VE GOL YİYEN TAKIMLARDAN BİRİSİ

Bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı iki ağır yenilgi alan Trabzonspor evinde sadece 6 kez kazanabildi. Ayrıca evindeki ilk beraberliği de Fenerbahçe maçında yaşamış oldu. Karadeniz ekibi deplasmanlarda ise 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 6 beraberliği bulunan bordo mavililerin 2 de mağlubiyeti bulunmakta. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takım olan Trabzonspor, ayrıca ligin en çok gol yiyen 8'inci takımı. 

KUPASIZ GEÇEN 7 SEZON 

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunu kupasız kapatırsa, üst üste 8'nci sezonu kupa sevinci yaşamadan tamamlamış olacak. 2009-2010 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan bordo mavililer, 2010-2011 sezonu başında da Süper Kupa sevincini yaşadı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:07
  1. trabzonspor
  2. süper lig
  3. fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası çete çökertildi!
    1. Uluslararası çete çökertildi!
    2. ASELSAN'dan müthiş başarı
    3. Erdoğan o slogana kayıtsız kalmadı
    4. 2 köy daha ele geçirildi
    5. Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu'..
    6. İran'dan flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...
    7. Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
    8. BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    9. Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı!..
    10. Pakistan'da patlama! Ölüler var
    11. Haddini aşmaya devam ediyor!
    12. Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    13. Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
    14. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    15. CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti..
    17. Afrin harekatını hedef aldı!..
    18. 'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'
    19. Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı..
    20. ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!