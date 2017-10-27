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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi takımın tek forveti Dame N'doye'un sakatlık nedeniyle bu sabah antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

27 Ekim 2017 Cuma 14:09
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konu edecek Trabzonspor'da can sıkan bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerin kritik maçta tek gol umudu olan N'doye'un yaşadığı sakatlık nedeniyle sabah idmanda yer almadığı ve salonda çalıştığı belirtildi.

Senegalli golcünün durumunun yarın netlik kazanacağı ifade edildi.

Bilindiği üzere Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve kırmızı kart cezalısı Hugo Rodallega Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 14:09
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. N'doye
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