Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konu edecek Trabzonspor'da can sıkan bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerin kritik maçta tek gol umudu olan N'doye'un yaşadığı sakatlık nedeniyle sabah idmanda yer almadığı ve salonda çalıştığı belirtildi.

Senegalli golcünün durumunun yarın netlik kazanacağı ifade edildi.

Bilindiği üzere Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve kırmızı kart cezalısı Hugo Rodallega Galatasaray maçında forma giyemeyecek.