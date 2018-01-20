Trabzonspor'da flaş Volkan Şen gelişmesi

Trabzonspor’da teknik heyet ve yönetim Volkan Şen konusunda geri adım atmıyor.



Yıllık 850 bin Euro (Yaklaşık 4 milyon TL) garanti ücreti olan futbolcudan kulüp bulması isteyen Bordo-Mavililer’in şu an için resmi bir teklif gelmemiş olmamasına rağmen kararında ısrarcı olduğu belirtildi. Volkan Şen ise menaceri aracılığıyla kulüp arayışlarına devam ediyor.



Geride kalan ligin ilk yarısında Volkan Şen sadece 4 maçta toplamda 75 dakika şans bulabildi.