Trabzonspor'da büyük üzüntü! Yıldız oyuncu sahalardan 1.5 ay uzak...

Trabzonspor'un Kosta Rikalı file bekçisi Esteban, şok bir sakatlık yaşadı. Hafta içinde yapılan antrenmanda sağ ayak baş parmağında ağrı hisseden tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ında ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Ameliyat edilmesine karar verilen tecrübeli kaleci, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Esteban'ın yokluğunda Onur Kıvrak'ın kulübedeki yedeği genç isim Uğurcan Çakır olacak. Öte yandan Burak'ın yokluğunda ilk 11'de forma giyecek olan Rodallega'ya Rıza Çalımbay yakın ilgi gösteriyor. Kolombiyalı golcüyle özel olarak ilgilenen Çalımbay, oyun sisteminde değişikliğe gidecek. Burak'ın oynadığı maçlarda daha çok golcü oyuncuyu ceza sahası içerisinde topla buluşturmaya çalışan Çalımbay, bu kez kanat organizasyonlarıyla da sonuca gitmeye çalışacak.

Çalımbay, Göztepe'nin, Trabzonspor'un tesislerinde yaptığı idmanı ziyaret etti.

Kaynak:Sabah