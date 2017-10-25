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Trabzonspor'da büyük şok! Galatasaray maçında...

Trabzonspor kadrosunda, Galatasaray'a karşı oynayabilir durumda olan tek forvet Dame N'Doye kaldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:09
Trabzonspor'da büyük şok! Galatasaray maçında...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor'la karşılaşan Trabzonspor'da kırmızı kart şoku yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle Burak Yılmaz'dan yoksun olarak Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor'da bir diğer forvet Rodallega da, Çorum Belediyespor maçında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kolombiyalı oyuncu bu kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bordo mavili takımın kadrosunda Galatasaray maçı öncesi forvet olarak sadece Dame N'Doye kaldı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:09
  1. Çorum Belediyespor
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Galatasaray
  4. Rodallega
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