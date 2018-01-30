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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.

30 Ocak 2018 Salı 21:02
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 21:02
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