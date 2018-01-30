Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!
Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.30 Ocak 2018 Salı 21:02
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.