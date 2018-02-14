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Trabzonspor'da Burak sevinci!

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:13
Trabzonspor'da Burak sevinci!

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı.

Antrenman öncesi tesislere gelen Trabzonlu Gençler adlı taraftar grubunun üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla futbolculara gül verdikten sonra baklava ikram etti.

Daha sonra antrenmanı izleyen taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tribüne çağırarak, "Adam gibi adam Çalımbay" tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür ederek, takımı hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söyledi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.

- Burak Yılmaz, gollerle döndü

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başladı.

Kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle Hollanda'da tedavi gördükten sonra bireysel çalışmalarını sürdüren, ardından da takıma katılan Burak Yılmaz, idmanda attığı gollerle de hazır olduğunun mesajını verdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:13
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