Trabzonspor'da Bero bıçak altına yattı

Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Slovak futbolcu Matus Bero'nun Almanya'da ameliyat edildiği bildirildi.

Trabzonspor'da Bero bıçak altına yattı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:19
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği anımsatılarak, oyuncuya uygulanan tedaviler sonucu ligin ilk devresini tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, Slovak futbolcunun Antalya Belek'te devam eden kampta ağrılarının arttığına işaret edilerek, "Oyuncumuza dün gittiği Almanya’nın Berlin kentinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk’ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir." denildi.

 
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