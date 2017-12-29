Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'da ayrılık kapıda

Trabzonspor'un Arjantinli sol beki Emmanuel Mas, Boca Juniors'a transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

29 Aralık 2017 Cuma 16:07
Trabzonspor'da ayrılık kapıda

Trabzonspor'un sol beki Emmanuel Mas, devre arası transfer döneminde Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'a transfer olmaya çok yakın. Arjantin'e transfer görüşmeleri için giden Mas, transferi hakkında konuştu.

Arjantin basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, ''Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Tatil yapmak için Arjantin'e geldim ve umarım Boca ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanır. Menajerime Boca Juniors'ta oynamak istediğimi söyledim. Benim ve ailem için en iyisi bu olacak'' sözlerini kullandı.

''KENDİM VE AİLEM İÇİN...''

Boca'nın çok önemli bir takım olduğunu belirten Mas, ''Menajerime zaten neler hissettiğimi söyledim. Kendim ve ailemin geleceği için çok önemli bir fırsat. Hepimiz Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz. Umarım her şey istediğim gibi olur'' dedi.

Trabzonspor'un geçen sezon devre arası transfer döneminde San Lorenzo'dan 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Arjantinli sol bek, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 18 maça çıkıp, 1 asist yaptı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:07
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    1. Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    2. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu:..
    3. Dünyayı şaşırtan şikayet! O ülkede..
    4. İstanbul'da sahtecilik operasyonu: 5..
    5. Dünya ekranlarında izleniyor!
    6. Japon bilim insanlarından kendini..
    7. Katil İsrail askeri ateş açtı:..
    8. Meksika'da eyalet milletvekiline..
    9. Almanya'da yılbaşı tacizine karşı..
    10. FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu
    11. Everton yöneticileri Cenk Tosun için..
    12. 2017'de sığınmacıların yeni rotası..
    13. O pastanenin sahibinden ilk açıklama
    14. Beyazıt'ta yılbaşı protestosu: Yılbaşı..
    15. Malatya'da FETÖ operasyonu: 28 kişi..
    16. Suudi Arabistan'daki prensler..
    17. Göksel Gümüşdağ: Fatih Terim kararı..
    18. Trabzonspor'da ayrılık kapıda
    19. Müsteşar Gümüş ‘Aşı retlerini takip..
    20. FETÖ'cüyüm diyerek teslim olmuştu, ilk..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı