Trabzonspor'da ayrılık! KAP'a bildirildi

Trabzonspor sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.



Bordo-Mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamalada; "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR'sundan feragat etmiştir" denildi.



Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralanan Belçikalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 3'ü Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 maç çıkmış ve 2 gol atma başarısı göstermişti.