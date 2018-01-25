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Trabzonspor'da ayrılık! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 04:05
Trabzonspor'da ayrılık! KAP'a bildirildi

Trabzonspor sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamalada; "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR'sundan feragat etmiştir" denildi. 

Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralanan Belçikalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 3'ü Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 maç çıkmış ve 2 gol atma başarısı göstermişti. 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 04:05
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