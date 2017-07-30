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Trabzonspor'da 3 isim topun ağzında!

Trabzonspor'da kiralandıkları takımlardan dönen oyuncular ve yeni transferlerle birlikte oyuncu sayısı arttı, yönetim oyuncu sayısını azaltmak için harekete geçti.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:58
Trabzonspor'da 3 isim topun ağzında!

Kadrodaki oyuncusu sayısı 29’a ulaşan Trabzonspor’da yönetimin oyuncu sayısını azaltmak için çalışma başlatıldı. 2016-17 sezonunu 25 kişilik oyuncu kadrosu ile tamamlayan bordo mavililerin özellikle yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Aykut Demir, Sefa Yılmaz ve Luis Ibanez gibi isimler ile yollarını ayıracağı, bazı genç oyuncuların da gelişimini hızlandırmak için farklı takımlara kiralanabileceği belirtildi. 

TRANSFERLERLE SAYI YİNE ARTACAK

Transfer çalışmalarını da sürdüren ve 3 oyuncuyu daha renklerine bağlamayı planlayan Trabzonspor’da yeni transferlerin de katılmasıyla kadrodaki oyuncu sayısı 32'yi bulacak. Teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimin ortak kararla yeni sezonda genç oyuncularla birlikte kadrodaki oyuncu sayısını 23-24'e indirmeyi hedeflediği ve bu noktada da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

TRANSFER SEFERBERLİĞİ

Bu arada Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarını 2 Ağustos’da Medical Park Stadyumu’nda yapılacak kulübün 50’nci yıl kuruluş yıldönümü kutlamalarına kadar tamamlamayı amaçlıyor. Bordo mavililerin forvet oyuncusu Burak Yılmaz ve stoper Serdar Taşçı transferleri son aşamaya getirdiği, orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalayacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:58
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