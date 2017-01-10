Trabzonspor'da 3 bomba birden patlatacak!

Trabzonspor'da Rodallega transferinden sonra Olcay Şahan ve Caceres transferlerinde de sona gelindi.

Trabzonspor'da 3 bomba birden patlatacak!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 08:49
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Yapılan transferlerle birlikte Beşiktaş’ta forma şansı iyice azalan Olcay Şahan, teklifleri gündemine almaya başlamış, yönetim de kendisine her türlü kolaylığı sağlama sözü vermişti.

1-2 güne kampa katılması bekleniyor

Bu paralelde yapılan görüşmelerde sona gelindiği, Olcay Şahan’ın satın alma opsiyonuyla Fırtına’ya kiralanacağı dile getirildi. 29 yaşındaki oyuncunun da bir son dakika pürüzü çıkmaması halinde Trabzonspor’un kampına 1-2 güne kadar katılması bekleniyor.

Caceres'te sona gelindi

Uzun süredir görüşülen deneyimli stoper Caceres cephesinde de sıcak gelişmeler söz konusu. Bonservisi elinde olan Uruguaylı’nın menaceriyle Trabzonspor’un son ayrıntıları konuştuğu, yıldız savunmacının sözleşmeye ‘evet’ demesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Kadromda görmeyi çok isterim. Deneyimiyle ve her bölgede oynama özelliği ile bize çok şey katar. Ancak sakatlık durumuna dikkat edelim” dediği Caceres’ten bu noktada ayrıntılı bir sağlık raporu talep edildiği vurgulandı.

 
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