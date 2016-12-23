Trabzonspor'a yeni takım otobüsü

Akyazı'daki yeni stadın önünde Cumartesi günü teslim edilecek otobüsün içinin özel olarak dizayn edildiğini, dışının da görsel olarak hazırlandığını belirten Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, ''Yeni stat ve yeni otobüs ile yeni yılda, Trabzonspor'un eski başarılarla dolu günlerindeki ruhuna ve azmine döneceğine inanıyoruz. Trabzonspor bizim her şeyimiz olmasa bile çok şeyimizdir. Trabzonsporluğun ne demek olduğunu babam ve arkadaşlarının kuruluş yıllarındaki çabalarına çocukluk döneminde şahitlik ettiğim için çok iyi biliyorum. Özlediğimiz başarılara hep birlikte fedakarlık yaparak tekrar kavuşabiliriz" dedi.
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:02
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