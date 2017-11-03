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Trabzonspor'a Rodallega'dan müjdeli haber

Çorum Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza alan Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın cezası 2 maça düşürüldü.

03 Kasım 2017 Cuma 16:01
Trabzonspor'a Rodallega'dan müjdeli haber

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Çorum Belediyespor-Trabzonspor karşılaşmasında Rodallega'ya, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan itirazın ardından Tahkim Kurulu, Kolombiyalı oyuncuya verilen cezanın 2 maça indirildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:01
  1. Çorum Belediyespor-Trabzonspor karşılaşması
  2. Rodallega
  3. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu
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