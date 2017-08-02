Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un Slovakya kampında Hollanda ekibi Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'dan kötü haber geldi.



Bordo-mavili takımın yurt dışı kampında iyi performans gösteren oyuncuların başında yer alan Castillo'nun sağ arka adalesindeki sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Adalesinde gerilme olan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı, bu arada daha önce yaşadığı menisküs problemi nedeniyle de ameliyatının planlandığı kaydedildi.

Heerenveen maçında 46. dakikada oyuna giren Castillo, 53. dakika sakatlanmış ve sadece 7 dakika oyunda kalabilmişti.

Castillo'nun, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde eylül ayı başında Ukrayna ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tam olarak hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA