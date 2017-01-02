Trabzonspor'a Gürcü stoper! Guram Kashia...

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Brezilyalı Gum ile anlaşan bir yandan da Serdar Taşçı'ya gelecek sezon için imza attırmaya hazırlanan Trabzonspor'un Gürcü stoper Guram Kashia ile de ilgilendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Guram Kashia için teklif yaptığı iddia edildi.

Sportall'ın iddiasına göre; 29 yaşındaki Guram Kashia ile İspanya'dan Real Betis takımı da ilgileniyor.

Guram Kashia kimdir?

29 yaşındaki ve 1.85 boyundaki Guram Kashia, Dinamo Tiflis altyapısında yetişti. 2010 yılında Hollanda'ya gelen Guram Kashia, o dönemden beri Vitesse forması giyiyor.

Vitesse takımının kaptanlığını da yapan Guram Kashia'nın 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen Guram Kashia, bu sezon 19 maçta forma giydi.

