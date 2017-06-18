Trabzonspor'a büyük şok! Ayrılıyor!

Devre arasında Akhisar’dan alınan Rodallega ile yıldızı barışmayan Ersun Yanal’ın, iki forvet transferi istemesi “Kolombiyalı’yı gözden çıkardı” yorumlarını beraberinde getirdi.



Bu gelişmelerden haberdar olan Rodallega’nın, tatil için gittiği Amerika’da bazı kulüplerle görüştüğü ileri sürüldü. Tecrübeli golcünün, Castillo’nun eski takımı FC Dallas kulübüyle dirsek temasında olduğu bildirildi.

(Habertürk)