İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'a büyük şok! Ayrılıyor!

Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Hugo Rodallega'nın FC Dallas ile görüştüğü bildirildi.

18 Haziran 2017 Pazar 11:32
Trabzonspor'a büyük şok! Ayrılıyor!

Devre arasında Akhisar’dan alınan Rodallega ile yıldızı barışmayan Ersun Yanal’ın, iki forvet transferi istemesi “Kolombiyalı’yı gözden çıkardı” yorumlarını beraberinde getirdi.
 
Bu gelişmelerden haberdar olan Rodallega’nın, tatil için gittiği Amerika’da bazı kulüplerle görüştüğü ileri sürüldü. Tecrübeli golcünün, Castillo’nun eski takımı FC Dallas kulübüyle dirsek temasında olduğu bildirildi.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:32
  1. Trabzonspor
  2. Hugo Rodallega
  3. FC Dallas
  4. Ersun Yanal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    5. Fotokapanla görüntülendiler
    6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti