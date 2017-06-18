Trabzonspor'a büyük şok! Ayrılıyor!
Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Hugo Rodallega'nın FC Dallas ile görüştüğü bildirildi.18 Haziran 2017 Pazar 11:32
Devre arasında Akhisar’dan alınan Rodallega ile yıldızı barışmayan Ersun Yanal’ın, iki forvet transferi istemesi “Kolombiyalı’yı gözden çıkardı” yorumlarını beraberinde getirdi.
Bu gelişmelerden haberdar olan Rodallega’nın, tatil için gittiği Amerika’da bazı kulüplerle görüştüğü ileri sürüldü. Tecrübeli golcünün, Castillo’nun eski takımı FC Dallas kulübüyle dirsek temasında olduğu bildirildi.
(Habertürk)