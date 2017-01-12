Trabzonspor'a acil 25 milyon TL!

Kadrosunu Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan takviyeleriyle güçlendiren, Rodallega ve Caceres pazarlıklarında ise son aşamaya gelen Trabzonspor'un acil olarak 25 milyon lira bulması gerekiyor.



Bordo-mavililerin, bugün 13 milyon lirası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, 12 milyon lirası da geçmiş dönemde transfer edilen oyuncuların kulüplerine olmak üzere toplamda 25 milyon lira ödeme yapması gerekiyor. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını yarın deplasmanda BursaSpor ile oynayacak bordomavililerin, yeni transferlerine lisans çıkartabilmesi için bu meblağı ödemesi şart.



Bordo-mavili kulübün geçmiş dönem borçları

1- Marko Marin: 3 milyon 634 bin TL

2- Fatih Atik: 527 bin TL

3- Alper Uludağ: 204 bin TL

4- Serdar Gürler: 65 bin TL

5- David Garcia (Zokora'nın menajeri): 35 bin 982 Bin TL

6- Yalçın İnan (Yardımcı antrenör): 39 bin TL

7- Ziya Alkurt (1461 Trabzon futbolcusu): 105 bin TL

8- Jose Bosingwa: 1 milyon 350 bin TL

9- Salih Dursun: 780 bin TL

10- Turgay Karslı (Yardımcı antrenör): 50 bin TL

11- Çağatay Rüştü Şalap (Yardımcı antrenör): 50 bin TL

12- Kayserispor Kulübü'ne: 4 Milyon 543 bin TL

13- TFF Tescile engel vergi ve SSK borçları: 2 milyon TL



Kaynak: Sabah