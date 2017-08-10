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Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En sonunda formayı kaptı

Trabzonspor’da forma numaraları açıklandı. Daha önce 3 kere kiralık olarak farklı takımlarda görev alan Batuhan Artarslan'da formayı kaptı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:27
Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En sonunda formayı kaptı

Numaraların açıklanmasının ardından bordo-mavililerde dikkat çeken bir durum da ortaya çıktı. Trabzonspor ile ilk olarak 2014-15 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Batuhan Artlarsan, belki de ilk defa A takımda kalacak. Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra iki sezon peş peşe bordo-mavililerin pilot takımı 1461 Trabzon kulübüne,  bir sonra ki sezon da Şanlıurfaspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncunun bu sezon kaderi değişmek üzere... Sezon başında yeniden bordo-mavililere dönen Batuhan, geçen sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kiralıklar içinde kampa tek çağrılan isim oldu. Kampta da Yanal’ın gözüne giren oyuncu, formayı kaptı. Batuhan, 16 numaralı formanın sahibi olurken, Trabzonspor’un alternatifli bir kadro oluşturması noktasında Batuhan’ın da önemli bir görev üstleneceği kaydediliyor... Trabzonspor'da orta saha mevkiinde ön libero mevkiinde görev alan Batuhan'a bilindiği gibi bir çok takım talip olmuştu.


Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:27
  1. Trabzonspor
  2. batuhan artlarsan
  3. 16 numara
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