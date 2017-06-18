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Trabzonspor Visca için son teklifini yaptı

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'e Zeki Yavru+Yusuf Erdoğan ve bir miktar para teklif etti.

18 Haziran 2017 Pazar 12:46
Trabzonspor Visca için son teklifini yaptı

Trabzonspor yönetim kurulu transferini gerçekleştirmeyi çok istediği Başakşehirli Visca için son bir girişim daha yaptı.

2 FUTBOLCU+PARA TEKLİFİ YAPILDI

Bordo-mavililer, Başakşehir kulübüne Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan ve bir miktar para önerdi. İstanbul ekibinin bu teklifi de reddetmesi durumunda Trabzonspor, Visca için yapacağı girişimleri tamamen rafa kaldıracak.

MUHARREM USTA ÇOK İSTİYOR

Yönetimin o bölge için alternatif arayışlarına gireceği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Visca'yı kadrolarına katmayı gerçekten çok istediklerini vurgulayarak, "Bu transferin gerçekleşmesi için çabalarımız devam ediyor. Yeni teklifimizi sunacağız. umarız bu transfer gerçekleşir" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:46
  1. Trabzonspor
  2. Yusuf Erdoğan
  3. Zeki Yavru
  4. MUHARREM USTA
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