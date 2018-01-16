Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Bu sezon hem lig hem de kupada iddialı olan bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısına kupada oynayacağı Konyaspor mücadelesiyle başlayacak. Bordo-mavililer 1-0’ın rövanşında çeyrek final için yeterli olacak skoru elde ederek kupada iddiasını sürdürmeye çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak.