Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u konuk ediyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.16 Ocak 2018 Salı 14:28
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
Bu sezon hem lig hem de kupada iddialı olan bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısına kupada oynayacağı Konyaspor mücadelesiyle başlayacak. Bordo-mavililer 1-0’ın rövanşında çeyrek final için yeterli olacak skoru elde ederek kupada iddiasını sürdürmeye çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak.