Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun 1 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisinin alındığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor transferi açıkladı!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 09:38
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Trabzonspor, sezon başında MLS ekibi FC Dallas'tan kiraladığı Fabian Castillo'nun bonservisini aldığını açıkladı.

Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamada, Kolombiyalı oyuncunun opsiyonunun kullanıldığı ve sözleşmedeki madde gereğince 1 milyon dolar ödemeye yaptığı duyuruldu.

Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıl sözleşme imzaladığını da açıkladı.

İşte o açıklama; 

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez' in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer' a 1.000.000.-USD ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 
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