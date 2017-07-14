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Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal'ın Fenerbahçe şaşkınlığı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi sonrası ortaya çıkan tabloya şaşırdı.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal'ın Fenerbahçe şaşkınlığı!

Gelecek sezon fikstüründe Fenerbahçe'yi takip edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, fikstürlerin değil oynayacakları futbolun kalitesinin önemli olduğunu ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, "Bunun iyi mi yoksa kötü mü olacağını zaman gösterecek. Yine de Fenerbahçe'yi takip etmek farklı bir durum olacak. Amacımız lige çok iyi bir başlangıç yapmak ve bunu uzun vadede devam ettirmek. Bu sezon iyi işlere imza atmalıyız" diye konuştu.

KAPTAN ONUR'A ÖZEL İLGİ

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Macaristan kampında teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Onur Recep Kıvrak'a özel ilgi gösteriyor. Onur'un kamp performansından da memnun olan Yanal, "Bu şekilde devam ederek genç kalecilere ve diğer oyunculara da büyük örnek oluyorsun" dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
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