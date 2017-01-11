Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe'nin kupasını çaldı

Edinilen bilgiye göre olay 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.



Kupayla uzaklaşmaya çalışırken yakalandı

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.



'Tadilat var' tabelası



Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.



Kupayla ilgili sosyal medya paylaşımları



Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.