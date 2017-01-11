Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe'nin kupasını çaldı

Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini kafasıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe'nin kupasını çaldı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 19:02
Bu haber 1.224 kez okundu

Edinilen bilgiye göre olay 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

Kupayla uzaklaşmaya çalışırken yakalandı

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

'Tadilat var' tabelası

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

Kupayla ilgili sosyal medya paylaşımları

Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.

 
Etiketlerkupayı çalarken yakalandıFenerbahçe stadı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.