Trabzonspor rotayı ona çevirdi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için 4 koldan transfer harekatına girişen Trabzonspor, stopere yapılacak takviye için birçok alternatif ile görüşme halinde.

Serdar Taşçı'nın gelişinin kulübü Spartak Moskova'nın çıkardığı sorunlar nedeniyle gecikmesi üzerine farklı isimlere yönelen bordo-mavililer, İnter'ın Şili'li savunma oyuncusu Gary Medel ile ilgilenmeye başladı.

Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisi için nabız yoklayan bordo-mavililer, bütçeyi aşmadan bu transferi bitirmeye çalışacak. Bu arada Medel'in güncel piyasa değerinin 12 milyon euro olarak belirlenmesi, transferinin gerçekleşme ihtimalini düşürüyor.

29 yaşında, 1.71 boyundaki futbolcu hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında oynayabiliyor.

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