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Trabzonspor, Onazi'nin yerini Selçuk İnan'la doldurmak istiyor

Ogenyi Onazi'yi Birmingham'a 4,5 milyon euro'ya gönderen Trabzonspor, Selçuk İnan için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:39
Trabzonspor, Onazi'nin yerini Selçuk İnan'la doldurmak istiyor

Trabzonspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo- Mavili ekip orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun bugün İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor, geçen sezonki futboluyla alkış alan Onazi'nin boşluğunu ise eski futbolcusu Selçuk İnan'la doldurmayı planlıyor. Galatasaray'da Fernando ve Badou Ndiaye transferleri sonrası 11'de forma giymesi zorlaşan 32 yaşındaki oyuncunun bu sebeple takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi. 

Trabzonspor'un kısa süre içinde Selçuk için Galatasaray'la temasa geçeceği öğrenildi..

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:39
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