Trabzonspor o futbolcuyla yollarını ayırdı
Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile yolları ayırdığını resmen açıkladı. Yavru, kulüpteki 350 bin TL'lik alacağından feragat etti.19 Haziran 2017 Pazartesi 19:25
Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile yolları ayırdığını resmen açıkladı.
Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru Şirketimizde olan 350.000.-TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir."