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Trabzonspor o futbolcuyla yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile yolları ayırdığını resmen açıkladı. Yavru, kulüpteki 350 bin TL'lik alacağından feragat etti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:25
Trabzonspor o futbolcuyla yollarını ayırdı

 Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile yolları ayırdığını resmen açıkladı. 

Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru Şirketimizde olan 350.000.-TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir."

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:25
  1. Zeki Yavru
  2. Trabzonspor
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