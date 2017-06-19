Trabzonspor o futbolcuyla yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile yolları ayırdığını resmen açıkladı.



Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru Şirketimizde olan 350.000.-TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir."