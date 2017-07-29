Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor Medical Park Zubcic ile anlaşmaya vardı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Tomislav Zubcic ile anlaşmaya vardı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:09
Trabzonspor Medical Park Zubcic ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın Sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti.

Uzun forvet pozisyonu için Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından, geçen sezon Nizhny forması giyen 27 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Tomislav Zubcic ile anlaştıklarını kaydeden Beşli, "Gerektiğinde pivot da oynayabilen, uzun mesafeli şutu ile rakiplerine eşleşme sorunu oluşturan, atletik özelliklere sahip bir oyuncu. Hücumda etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Yeni transferimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:09
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. Tomislav Zubcic
  4. Trabzonspor Medical Park
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    1. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    2. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    3. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    4. Hatay'da orman yanıyor
    5. Arıcılar bal üretiminden memnun
    6. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    7. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    8. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    9. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    10. Antalya’da lüks otelde yangın
    11. Lucescu'dan Tudor sözleri
    12. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    13. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    14. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    15. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    16. Özge yeni protezine kavuştu
    17. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    18. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    19. Galatasaray, Manchester United'ın..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!