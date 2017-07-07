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Trabzonspor, Kucka'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor uzun süredir gündeminde olan Kucka'yı KAP'a bildirdi.

07 Temmuz 2017 Cuma 02:01
Trabzonspor, Kucka'yı KAP'a bildirdi

rabzonspor uzun süredir gündeminde olan Kucka'yı KAP'a bildirdi. 

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama:

"AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"

Kucka yolda

Kucka'nın bu gece İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Trabzon'a gidecek

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 02:01
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