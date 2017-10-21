Trabzonspor kritik maça çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.21 Ekim 2017 Cumartesi 16:02
Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Ertaç
Yalçın
Sadık
Rahman
Issam
Diallo
Murat
Dening
Adem
Eren
Khalid
Trabzonspor
Onur
Pereira
Uğur
Hubocan
Mas
Okay
Sosa
Abdülkadir
Yusuf
Castillo
Burak