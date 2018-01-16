Trabzonspor, Konyaspor karşısında!

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.



Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



TRABZONSPOR - ATİKER KONYASPOR



STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Özgür Yankaya

SAAT: 18:00



TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür , Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek