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Trabzonspor, Konyaspor karşısında!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

16 Ocak 2018 Salı 09:44
Trabzonspor, Konyaspor karşısında!

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR - ATİKER KONYASPOR

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Özgür Yankaya
SAAT: 18:00

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür , Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:44
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