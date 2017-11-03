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Trabzonspor kazanmak istiyor

Trabzonspor, Galatasaray galibiyetinin ardından Kayserispor’u da kazanarak seri galibiyet elde etmek istiyor.

03 Kasım 2017 Cuma 11:01
Trabzonspor kazanmak istiyor

Ligin 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, üst sıraları yakalamak adına Kayserispor karşılaşmasına büyük önem veriyor. Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem üst sıralara bir adım daha yaklaşmak, hem de seri galibiyet yakalamayı hedefliyor. Saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

KAZANAN İLK 11 BÜYÜK ORANDA KORUNACAK

Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, ligin 10’uncu haftasında Galatasaray karşısında kazanan 11’ini Kayserispor karşılaşmasında büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Kayserispor karşısına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, Castillo ve N’Doye 11’i ile çıkması beklenirken, sadece cezalı olan Olcay’ın yerine ilk 11’de Castillo’ya şans verebileceği kaydedildi. Çalımbay, bu maçta cezalı olan Rodallega ile Olcay ve sakat olan Kucka ile Burak’tan faydalanamayacak.

KAYSERİSPOR İLE 41’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 41’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonspor’un 24, Kayserispor’un 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 70 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.

KART UYARISI

Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, bu maç öncesi Rodallega ile Olcay kart cezalısı olurken, sakatlıkları bulunan Kucka ve Burak’ın yanı sıra Uğur ile Okay da sarı kart ceza sınırında olan isimler. Özellikle son 2 maçta 3 kırmızı kart gören bordo-mavililerde teknik heyetin kart konusunda dikkatli olmaları yönünde futbolcuları uyardığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 11:01
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