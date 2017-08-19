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Trabzonspor, İstanbul’a meşalelerle uğurlandı

Süper Lig’in ikinci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a meşalelerle uğurlandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
Trabzonspor, İstanbul’a meşalelerle uğurlandı

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de gerçekleştirdiği antrenman ile Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlamasının ardından özel uçak ile İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavili taraftarlar da meşaleler ve slagonlarla takımlarını İstanbul’a uğurladı. Trabzonspor sevdalıları, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirirken, yeni transferlerden Burak Yılmaz’dan ise Fenerbahçe maçında gol atmasını istedi. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.10’da Trabzon’dan hareket eden kafilede sakatlıkları bulanan Medjani ve Castillo yer almadı. Transferi gündemde olan Onazi ise takımla birlikte yer aldı.

Trabzonspor’un, yarın Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmaya şu 11 ile başlaması bekleniyor:

"Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay, Kucka, Bongonda, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor
  4. Fenerbahçe
  5. Uğur Demirok
  6. Mehmet Ali Yılmaz
  7. Burak Yılmaz
  8. Ali Yılmaz
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