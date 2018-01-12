Trabzonspor, İnter'in yıldız futbolcusuna talip oldu

Maicon konusunda henüz Antalyaspor’la anlaşma aşamasına gelemeyen Trabzonspor’da Eder ismi gündeme geldi…

Menajerler tarafından bordo-mavili ekibin gündemine gelen Brezilya asıllı İtalyan sol açık için son kararı Rıza Çalımbay verecek. Sampdoria’nın de istediği Eder için Çalımbay’ın Maicon’ın son durumuna göre karar vereceği ise gelen bilgiler arasında.

Eder 2016 yaz transfer döneminde Sampdoria'dan 9.8 Milyon Euro karşılığında Inter'e transfer oldu. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 resmi maçta forma giydi 1 gol, 1 asist yaptı. 26 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda 6 gol attı.