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Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor

Trabzonspor, ilk hazırlık maçını cumartesi günü saat 19.30’da MTK Budapeşte ile oynayacak.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:57
Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yeni sezon hazırlıkları için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki Kasabası'nda kamp yapan Trabzonspor, ilk hazırlık maçını cumartesi günü saat 19.30’da MTK Budapeşte ile oynayacak.

Bordo mavililerin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Macaristan Futbol Federasyonu'na ait tesislerde oynanacak karşılaşma, sahanın fiziksel şartlarının uygun olmaması nedeniyle seyirciye kapalı olacak. Karşılaşma Trabzonspor’un Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:57
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