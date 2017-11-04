Trabzonspor ile Kayserispor kardeşliği bozmadı: 0-0

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra kazanan Trabzonspor, Kayserispor’u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini veriyor. Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kayserispor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 14:00'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı...

13. dakika, Kayseri şehrinde Kadir Has Stadium stadyumunda oynanan maçta TRABZONSPOR defansı yerinde müdahaleyle Umut Bulut şutunu engellemeyi başardılar.

24. dakika, Sarı kart! Özgür Yankaya sarı kartını Deniz Turuc için kullandı.

33. dakika, Maçta heyecanlı anlar. Stephane Badji'nın şutu defanstan geri geliyor.

39. dakika, Maçın hakemi Özgür Yankaya yerde yatan oyuncu Ogenyi Onazi tedavisinin yapılması için oyunu durdurdu.

41. dakika, Trabzonspor'da sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Jose Sosa . Arkadaşının yerine sahaya giren oyuncu Jose Sosa.

46. dakika, Maçın ikinci yarısı başladı.

53. dakika, Sarı kart gören oyuncu Bero,Matus

55. dakika, Dame N'Doye isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.

63. dakika, Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Samil Cinaz

65. dakika, TRABZONSPOR takımında, Emanuel Mas sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Mustafa Akbas.

90. dakiak, Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Abdulkadir Omur (TRABZONSPOR).

11'LER



KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, Castillo, N’Doye