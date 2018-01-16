Trabzonspor ile Başakşehir arasında yılın takası

Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasının ardından Trabzonspor’un Edin Visca aşkı alevlendi. Başkan Muharrem Usta daha önce defalarca istediği Visca için bir kez daha Göksel Gümüşdağ’ın kapısını çaldı. Visca’yı istedi. Fabian Castillo’yu takasta önerdi.

Edin Visca, sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 25 maçta 7 gol atıp, 8 asist gerçekleştirdi.

Fabian Castillo ise Trabzonspor formasıyla sezonun ilk yarısında 10 maçta forma giydi. Gol atamadı ancak 4 asist gerçekleştirdi.

Kaynak:Fotospor