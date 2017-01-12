Trabzonspor iki yıldızı daha bitiriyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in en iyi yerli kanat oyuncuları arasında gösterilen Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'i de bitirmeye bir adım daha yaklaştı.



Geçtiğimiz günlerde, "Trabzonsporlu yöneticiler menacerime beni istediklerini açık açık söylediler" açıklaması yapan 25 yaşındaki sağ kanat için Atiker Konyaspor'u ikna etmeyi başaran Fırtına'nın hafta içinde oyuncuyla masaya oturacağı öğrenildi.



Caceres de imza an meselesi



Trabzonspor, Juventus'la yollarını ayıran Uruguaylı yıldız Martin Caceres'in transferini açıklamak için artık gün sayıyor.



29 yaşındaki stoper Martin Caceres ile senelik 2 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor'un, imza parası olarak da 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.



Türkiye'deki hava şartları dolayısıyla gelişi geciken Martin Caceres'in BursaSpor maçı sonrası doğrudan Trabzon'a uçacağı ve resmi sözleşmeye imza atarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.