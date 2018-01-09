Trabzonspor idmanında kavga

Trabzonspor antrenmanında sinirler gerildi ama olay daha sonra tatlıya bağlandı!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-Mavililer’in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten Rıza Çalımbay’ın yardımcısı Servet Çetin’in verdiği bir karara kaptan Onur Recep Kıvrak tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları belirtildi.

COLMAN SOSA

Jose Sosa ile kaleci Esteban, Belek kampına geç katılmış ve para cezasına çarptırılmıştı. Sosa takımla birlikte çıktığı ilk idmanda oldukça istekli gözüktü. Sabahki çalışmada Sosa’nın başındaki siyah bere, geçmiş dönemde Trabzonspor forması giyinen vatandaşı Gustova Colman’ı hatırlattı.

İLK RAKİP: LUFTETARI

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor bugün ilk hazırlık maçında Arnavutluk süper Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 16.00’da otel sahasında oynanacak. Fırtına, hazırlık kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise yarın 1461 Trabzon ile saat 16.00’da yapacak.